El Guadalajara vendió cara la derrota ante Cruz Azul y se fue del Estadio Cuauhtémoc con la sensación de que merecía al menos llevarse un punto en el bolsillo. Tras lo sucedido en Puebla, Nicolás Larcamón advirtió a la Liga MX que el equipo de Gabriel Milito busca jugar como ellos, que es un rival que va al frente y que asume riesgos.

No hay dudas de que el Guadalajara llevó adelante su mejor presentación ante uno de los rivales más complicados del Clausura 2026. Sin embargo, un error en el tiro de esquina sirvió para que Charly Rodríguez marcara la diferencia para anotar el 2-1 final en territorio poblano.

Tras lo sucedido la victoria ante Chivas, Nicolás Larcamón confirmó lo que toda la Liga MX viene observando debido a que afirmó que el equipo de Gabriel Milito busca jugar como ellos. “Nos enfrentamos a un rival que busca lo mismo que nosotros. Supimos manejar los momentos de dominio del rival y conseguimos la victoria de manera efectiva“, declaró.

Nicolás Larcamón habló de las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Triunfo que se celebra, sabemos el valor que tiene, lo que ratifica incluso después del triunfo con Tigres, volvemos a ganar contra un rival de esos que ambicionan las mismas cosas que nosotros… Chivas es un equipo que va para adelante, asume riesgos, pero nuestro objetivo era jugar de la mejor manera y ganar”.

¿Cómo quedó Chivas en la tabla de posiciones?

Tras la derrota ante Cruz Azul, Chivas se ubica de todas maneras como líder con 18 puntos, pero ahora tienen una diferencia de tres unidades con la Máquina. El próximo partido del Guadalajara será ante Toluca por la jornada siete en el Estadio Nemesio Diez.