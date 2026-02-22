La nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas Femenil y América que se iba a llevar adelante esta tarde fue suspendido. Repasa cuándo se llevará adelante el encuentro de las Chingonas luego de los hechos de violencia que se vivieron en Jalisco.

Como se sabe, esta mañana abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, por lo que se sucedieron hechos de violencia en diferentes puntos del país. Guadalajara sufrió narcobloqueos en la zona metropolitana al igual que en diferentes municipios del estado de Jalisco.

Por esta razón la Liga MX Femenil postergó el partido entre Chivas Femenil y América por la jornada 10 del Clausura 2026. Este duelo era clave ya que el Guadalajara se encuentra en la segunda posición con la misma cantidad de puntos que las azulcremas.

¿Cuándo y a qué hora se juega Chivas Femenil vs. América?

De momento el partido entre Chivas Femenil y América por la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX no confirmó horario y día para llevar adelante el partido en el Estadio Akron. Cabe destacar que el calendario en el futbol mexicano es muy apretado por la próxima Copa del Mundo.

¿Por dónde se verá Chivas Femenil vs. América?

Cabe destacar que Chivas Femenil y América solamente se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en el territorio mexicano. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Clásico Nacional.