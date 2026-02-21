Chivas Femenil llega a su próximo compromiso con el ánimo a tope luego de la victoria obtenida ante Atlas Femenil, un resultado que no solo significó tres puntos importantes, sino también un impulso anímico clave para el plantel.

Al interior del Rebaño Sagrado consideran que este triunfo llega en un momento ideal, ya que les permite encarar con mayor confianza el duelo ante América Femenil, uno de los rivales más exigentes del torneo, así lo reveló Cristina Ferral.

Sí yo creo que esa reacción que tuvimos en el partido contra Atlas nos lleva a llegar al Clásico Nacional con esa motivación, también, siendo objetivas, no queremos empezar el partido como empezamos el pasado, queremos ir por todo”, mencionó la defensora para Chivas TV.

“No nos vamos a guardar nada, somos un equipo que va a proponer, que va a tener el balón, que va a buscar oportunidades de gol desde el minuto uno hastya el 90 o 100, lo que se tenga que agregar, es un equipo que no se va a guardar nada y va a salir a dejar el corazón en la cancha”, agregó.

¿Cuándo es el Clásico Nacional en la Liga MX Femenil?

El Clásico Nacional entre Chivas Femenil y América, correspondiente a la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este domingo 22 de febrero en la cancha del Estadio Akron a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime, FOX y Tubi.