Uno de los retornos más esperados por la afición del Toluca y que también genera buenas noticias para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026 es el de Alexis Vega, quien estaría muy cerca de estrenarse en el Torneo Clausura 2026, aunque sería ante el Club Deportivo Guadalajara.

Todo indicaba que el futbolista podría estar disponible para la Jornada 7 y sumar algunos minutos frente a Necaxa; sin embargo, en el conjunto mexiquense optaron por llevar con calma su recuperación, evitando acelerar su retorno y reducir cualquier riesgo de una recaída en la rodilla.

Según información de TUDN, Alexis Vega reaparecería en la Jornada 8, en un duelo con tintes especiales, ya que el Toluca será anfitrión de Chivas en el Estadio Nemesio Diez.

El encuentro cobra aún más relevancia al tratarse del actual líder del torneo y del antiguo club del atacante, en un regreso que se daría a menos de cuatro meses del arranque de la Copa del Mundo.

“Lo más probable es que contra Chivas ya salga a la banca. No sé si le alcance el tiempo para la convocatoria de Portugal y Bélgica, pero ya va a empezar a tener la actividad. Estaba programado de esa forma porque desde la semana contra Pumas, empieza la doble actividad del Toluca y para esas fechas quieren tener a todos bien”, dijo Javier Rojas.

Alexis Vega apunta a regresar para el partido ante Chivas.

¿Cuándo es el partido entre Toluca y Chivas?

El partido entre los Diablos Rojos del Toluca y el Club Deportivo Guadalajara, se llevará a cabo el sábado 28 de febrero en la cancha del Estadio Nemesio Diez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.