Chivas vuelve a poner en juego su paso perfecto en el Clausura 2026 en esta jornada 7 cuando se enfrente al Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, duelo que apunta a ser uno de los más atractivos de toda la fase regular de la Liga MX.

Guadalajara marcha como líder general de la competencia con 18 puntos; sin embargo, La Máquina es el segundo lugar con 13 unidades, por lo que aunado a las propuestas meramente ofensivas de ambas instituciones, promete ser un duelo lleno de emociones.

Hay que recordar que ambos equipos vienen de un duelo de alto calibre, en el que salieron victoriosos, ya que el chiverío derrotó al América en el Clásico Nacional, mientras que los celestes hicieron lo propio frente a los Tigres.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Cruz Azul por el Clausura 2026?

El choque correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul?

El compromiso entre rojiblancos y celestes contará con múltiples opciones para que todos los aficionados lo puedan ver, ya que pasará GRATIS en televisión abierta por el Canal 5, además de vía streaming por el canal de YouTube de Layvtime. Por si fuera poco, también podrá ser visto por la señal de TUDN en sistemas de televisión de paga.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026