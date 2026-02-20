Chivas visita a Cruz Azul en la jornada 7 del Clausura 2026 en un duelo sumamente emocionante, donde se enfrentan dos de los equipos más populares de México y, además, los dos que mejor momento viven en el torneo. Con ese contexto, está claro que las gradas del estadio Cuauhtémoc y buena parte del país estarán completamente divididas.

Quien también podría tener el corazón dividido es Luis Armando González, padre del delantero rojiblanco Armando González, quien tuvo pasado como jugador del Guadalajara, pero también trabajó en Cruz Azul. Incluso, aunque muchos no lo recuerdan, llegó a dirigir a la Máquina como director técnico, aunque su etapa fue breve y poco exitosa.

El partido que dirigió fue un Cruz Azul vs LAFC en la Liga de Campeones de Concacaf, encuentro que terminó con derrota para los celestes. En aquella ocasión, Armando González padre fungió únicamente como técnico interino, ya que era el entrenador de la Sub-20 y asumió el cargo tras la renuncia de Robert Dante Siboldi, antes de la llegada de Juan Reynoso al banquillo.

Ahora, este sábado, el equipo donde jugó y donde hoy juega su hijo se enfrenta al club que dirigió, aunque haya sido solo por un partido. Lo más probable es que espere una victoria rojiblanca en el Cuauhtémoc, pero también es lógico que le guarde cariño a Cruz Azul, al ser el equipo donde debutó como director técnico en Primera División.

La Hormiga González pudo haberse ido a Cruz Azul si su papá se mantenía como DT

Todo indica que, si Luis Armando González se hubiera quedado de forma definitiva como director técnico del primer equipo de Cruz Azul, habría llevado a su familia a la Ciudad de México, incluyendo a La Hormiga. En ese escenario, el delantero probablemente se habría formado en la cantera celeste y no habría debutado con Chivas, en un giro que pudo cambiar por completo su carrera y también el proyecto actual del Guadalajara bajo el mando de Gabriel Milito.