El presente de Leonardo Sepúlveda en las Chivas de Guadalajara es, cuanto menos, enigmático. El futbolista de doble nacionalidad -mexicana y estadounidense- llegó en su momento procedente de Los Angeles Galaxy como una apuesta a futuro, pero nunca logró consolidarse en el primer equipo. Hoy, aunque aparece oficialmente inscrito en los registros de la Liga MX con el dorsal 27, está completamente fuera del radar competitivo.

Su debut en el primer equipo se dio bajo la conducción de Fernando Gago, en una etapa en la que el club buscaba renovar energías y darle espacio a jóvenes con proyección. Sin embargo, sus actuaciones no terminaron de convencer ni a los distintos cuerpos técnicos que pasaron por el banquillo ni a una afición que exige resultados inmediatos. Con el paso del tiempo fue perdiendo terreno hasta desaparecer de las convocatorias.

Leonardo Sepúlveda debutó con Fernando Gago, pero no logró dar la talla con el primer equipo (Imago7)

El último partido que disputó fue en 2023, en un amistoso frente al América. Desde entonces no volvió a tener minutos ni en el primer equipo, ni en el Tapatío, ni en la Sub-21. En julio de 2025, el club informó: “Leonardo Sepúlveda fue sometido a una cirugía de tobillo izquierdo complementaria a la que se le practicó con anterioridad. En los próximos días comenzará con trabajo de rehabilitación y su vuelta a la competencia está sujeta a su evolución”. Sin embargo, han pasado varios meses desde aquel parte médico y no hubo nuevas actualizaciones públicas sobre su situación.

En la actualidad, Leo Sepúlveda no entra en los planes de Gabriel Milito, quien tampoco contempló en su proyecto a otros futbolistas que han quedado relegados, como Alan Mozo, Érick Gutiérrez, Alan Pulido y Eduardo García. Lo curioso es que tampoco se supo nada más sobre su recuperación, ni se le ha podido encontrar acomodo, o al menos darle minutos con el Tapatío o en la Sub-21.

¿Cuántos partidos jugó Leonardo Sepúlveda en Chivas?

Desde su llegada a la institución, Leo Sepúlveda alcanzó a disputar un total de 15 encuentros con la playera del Rebaño Sagrado, siendo titular en 9 de esas ocasiones y habiendo sido expulsado en uno de sus primeros juegos frente a los Bravos de Juárez, a instancias del VAR.