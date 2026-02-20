El gran momento que atraviesan las Chivas de Guadalajara no es casualidad ni producto de una racha aislada. El equipo dirigido por Gabriel Milito ha logrado sostener regularidad, resultados y protagonismo a lo largo de toda la temporada, consolidándose como uno de los conjuntos más competitivos del futbol mexicano.

Más allá de lo que marca la tabla del Clausura 2026, donde el Rebaño es actualmente líder en soledad, el rendimiento acumulado empieza a reflejar un panorama todavía más ambicioso. Al sumar los puntos de ambos torneos en la tabla anual de la Liga MX, el Guadalajara aparece tercero con 47 unidades, a solo dos del líder Toluca (49) y a una de Cruz Azul (48). La diferencia es mínima y confirma que la pelea por cerrar el año como el mejor equipo del país está completamente abierta.

La base de esta posición se construyó desde el Apertura, donde Chivas sumó puntos importantes y aseguró clasificación directa a Liguilla, pero se potenció en este Clausura, donde ha iniciado con paso perfecto producto de seis victorias en seis juegos disputados. La constancia en ambos torneos es lo que hoy despierta la ilusión de toda la afición rojiblanca.

El calendario, además, agrega un condimento especial: los próximos compromisos serán precisamente ante Cruz Azul y Toluca. Dos enfrentamientos directos que pueden alterar la cima de la tabla anual y que representan mucho más que tres puntos. Aunque todavía restan jornadas por disputarse, estos duelos pueden marcar el rumbo definitivo en la carrera por ser el equipo más consistente de la temporada 2025-2026.

Tabla anual de la Liga MX