El tiempo se agota y Chivas continúa dando pasos firmes rumbo a la calificación a la Liguilla del Clausura 2026, lo que significa que Gabriel Milito sufrirá algunas bajas para la Fase Final, por lo que ya tienen que empezar a planificar cómo suplir a esos jugadores que puedan ser llamados a Selección Mexicana.

Después de las recientes convocatorias de Javier Aguirre, parece inminente el llamado de Armando González al Tricolor como parte de la lista final de 26 jugadores, por lo que en el Guadalajara podrían echar mano de su cantera para reemplazarlo durante la Liguilla.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, destapó que la opción principal para Gabriel Milito sería Sergio Aguayo del Tapatío, a quien ha integrado en algunos entrenamientos desde la pretemporada, incluso por encima de Vladimir Moragrega, quien pese a que tiene mejor cuota goleadora, no puede jugar en Chivas porque tiene 27 años y por ende no tiene cárnet único en Liga de Expansión.

“Sergio Aguayo está trabajando de muy buena manera en la Liga de Expansión. Se ha recuperado de ese arranque titubeante que tuvo el futbolista del Tapatío, que quizás se vio perjudicado por subir a Primera a hacer pretemporada.

“Sergio Aguayo está haciendo su trabajo y sigue haciendo goles, asistencias. Si Armando González llega a la Copa del Mundo, el lugar se abre para que Sergio Aguayo pueda subir al primer equipo. No así para Vladimir Moragrega, porque él no tiene el carnet único para subir y bajar, pero Sergio Aguayo sí“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuántos goles tienen Vladimir Moragrega y Sergio Aguayo en Liga de Expansión?

El Tapatío está teniendo un brillante semestre en este Clausura 2026 de la mano de Pepe Meléndez, en donde el poderío ofensivo rojiblanco en donde los dos delanteros están teniendo una destacada actuación, en donde Vladimir Moragrega es el mejor artillero de la competencia con cuatro dianas, mientras que Sergio Aguayo presume 2.

¿Cuándo se marcharían los seleccionados?

Debido a los acuerdos que alcanzaron los dueños de los clubes de la Liga MX, la jornada 17 del Clausura 2026 será la última fecha en la que los equipos tendrán plantel completo, por lo que en ese momento los jugadores que elija Javier Aguirre deberán reportar para iniciar una pretemporada antes de la Copa del Mundo.