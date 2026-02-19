Chivas está por encarar otro compromiso de alto calibre cuando le toque enfrentarse a Cruz Azul, quien marcha en segundo lugar de la tabla de posiciones, por lo que existen grandes expectativas de que será un partido de poder a poder en la jornada 7 del Clausura 2026.

Sin embargo, el mediocampista de La Máquina, Jeremy Márquez, ya empezó a hablar de más antes del partido contra el Guadalajara, menospreciando al conjunto rojiblanco por los goles que les ha marcado, tal y como el de los Cuartos de Final del torneo anterior.

“Para mí ya es un partido más, solo que he hecho goles importantes contra ellos en instancias finales. Entonces tiene un sabor bueno, más que nada buenos recuerdos.

“Sirve como parámetro. Nosotros sabemos en el nivel en el que estamos y que es muy bueno, pero encontrarte con un equipo que está haciendo las cosas de buena manera y enfrentarte y, si Dios quiere, sacarles el resultado, también va a ser algo bonito para el equipo y un golpe de confianza para todos nosotros”, declaró el canterano del Atlas a Fox Deportes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.