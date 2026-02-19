Chivas y Cruz Azul se enfrentan este sábado en lo que muchos consideran una “final adelantada”. Si bien apenas es la Jornada 7 del Clausura 2026 y todavía es muy temprano para hablar de finales, lo cierto es que se miden los dos equipos que mejor han jugado el torneo, el 1 y el 2 de la Tabla General, además de que ya se encontraron en Liguilla el certamen pasado.

Está claro que en Cruz Azul son conscientes del peligro que representa el Guadalajara, con el propio Nicolás Larcamón reconociendo que este es el mejor Chivas que le ha tocado enfrentar. Sin embargo, en el Rebaño Sagrado también saben que hay jugadores celestes que deben ser vigilados muy de cerca si quieren salir con los tres puntos.

José Paradela lleva cuatro goles en el torneo.

En este momento, el jugador más peligroso de la Máquina es José Paradela, quien sin ser delantero está en la pelea por el liderato de goleo con cuatro anotaciones, apenas una por debajo de Armando González. Un dato que seguramente Gabriel Milito y su cuerpo técnico ya tienen muy presente para minimizar riesgos.

Paradela lleva cuatro goles, pero no se caracteriza por su perfil ofensivo.

Curiosamente, al analizar sus características en el radar de StatsBomb, se observa que sus disparos no suelen ser de alto peligro y su perfil apunta más a centros y recuperaciones que a goles. Aun así, ya suma cuatro tantos en el torneo, aunque algunos hayan sido circunstanciales, como el que le marcó a Toluca tras una serie de rebotes en el área.

Armando González tiene cuentas pendientes con Cruz Azul y buscará anotarles

En el otro lado, Cruz Azul es uno de los pocos equipos de la Liga MX a los que Armando González nunca les ha podido marcar ni vencer, por lo que la Hormiga buscará romper ambas rachas en este duelo. Eso sí, siempre priorizando el objetivo colectivo por encima de cualquier logro individual.