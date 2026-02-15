Chivas ha entrado a una etapa crucial en su calendario en el que los rivales son de mayor jerarquía, por lo que la escuadra rojiblanca debe mantenerse con pasos firmes para consolidarse como un serio candidato al título del Clausura 2026, por lo que el próximo adversario será Cruz Azul.

El Guadalajara tendrá la oportunidad de cobrar una especie de venganza simbólica frente a La Máquina después de la escandalosa eliminación que sufrieron los tapatíos en el torneo anterior por el penalti fallado por Chicharito Hernández.

Este partido promete ser uno de los más emocionantes de toda la fase regular por la propuesta ofensiva de ambas instituciones, además de que los dos clubes están peleando la parte alta de la tabla de posiciones.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Cruz Azul por el Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul?

El choque entre rojiblancos y celestes contará con diversas opciones para poder ser seguido de forma gratuita, ya que se tiene previsto que sea transmitido por el Canal de las Estrellas de televisión abierta, además de la señal de Layvtime en YouTube. Por si fuera poco, el televisión de paga podrá ser visto por TUDN.