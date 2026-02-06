La llegada a la Dirección Deportiva de Javier Mier, cobijado por Alejandro Manzo, ha sido una de las decisiones más acertadas de Amaury Vergara en los años recientes, ya que esta dupla se ha encargado de encontrar buenos refuerzos para el club desde diversos clubes de la Liga MX.

Sin embargo, se acaba de filtrar que los altos mandos del Guadalajara habrían intentado en el Apertura 2025 el gestar un intercambio con Cruz Azul para arrebatarle a una de sus joyas más destacadas de la cantera, pero para mala fortuna del Rebaño, las pláticas no avanzaron.

El reportero de Vamos Azul, Gerardo González, reveló que se suscitaron algunas charlas para gestar el intercambio de Diego Ochoa del chiverío por Mateo Levy de La Máquina, pero no lograron ponerse de acuerdo y se cayeron las negociaciones.

El Bebo es uno de los futbolistas juveniles de mayor renombre en toda la Liga MX debido a su brillante paso por Selecciones Inferiores, por lo que sorprendió que Chivas accediera a mandarlo a préstamo con opción a compra al FC Juárez, aunque todo se debió a una maniobra para poder recuperar a Diego Campillo.

¿Diego Ochoa volverá a Chivas?

La realidad es que ni la directiva del Guadalajara ni la de Bravos ha dado a conocer una postura oficial; sin embargo, diversos rumores desde el semestre pasado apuntaban a que la escuadra fronteriza haría válida la opción de compra por el juvenil defensor.

Diego Ochoa tiene un préstamo por un año con opción de compra con FC Juárez (IMAGO 7)

¿De qué juega Mateo Levy?

El canterano de Cruz Azul es uno de los delanteros más destacados que ha surgido de la cantera celeste en años recientes; sin embargo, el competir con extranjeros como Gabriel Fernández, Mateusz Bogusz y otros atacantes ha impedido que reciba muchas oportunidades de jugar con la escuadra de La Noria.