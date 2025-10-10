La directiva del Club Deportivo Guadalajara aprovecharía la Fecha FIFA de octubre para vender a uno de sus jugadores, de acuerdo con El Universal Deportes, lo que causaría sorpresa en la afición del Rebaño Sagrado, pues esperaban que regresara a Verde Valle.

Y esta operación se estaría llevando a cabo en medio del Clásico Nacional ante Club América, a quien enfrentarán este sábado en Estados Unidos en un partido amistoso de cara al cierre de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, donde los pupilos de Gabriel Milito buscarán meterse a la Fiesta Grande de manera directa.

¿Qué jugador estaría vendiendo la directiva de Chivas en plena Fecha FIFA de octubre?

Según la fuente antes mencionada, el equipo de Bravos de Juárez harían válida la cláusula de compra por Diego Ochoa, quien en estos momentos se encuentra disputando el Mundial de Chile Sub-20 con la Selección Mexicana, quien este sábado 11 de octubre se medierán a su similar de Argentina por el pase a las Semifinales.

En lo que va de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, se ha ganado la confianza del urugayo, Martín Varino. Y es que después de 12 fechas disputadas en la campaña, suma 186 minutos, divididos en cuatro encuentros, dos de ellos como titular.

Diego Ochoa tiene apenas 20 años de edad y de acuerdo con el sitio Transfermark, su valor ronda en epenas 100 mil euros, pero al tratarse de una joya en Chivas le podrían subir considerablemente su valor a más de 5 millones de euros.