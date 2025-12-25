Chivas tiene una prioridad en este mercado de fichajes y ya no es la de encontrar a un tercer refuerzo para el Clausura 2026, sino que darle salida a los jugadores que no entran en planes, en donde Érick Gutiérrez sería la máxima urgencia de la directiva, en donde Pachuca ya estaría avanzando poco a poco para poder ficharlo como refuerzo.

Desde hace varias semanas, los altos mandos de los Tuzos han estado buscando la posibilidad de cómo alcanzar un acuerdo para poder llevarse al Guti de regreso a la Bella Airosa, por lo que las conversaciones entre directivas y con el mediocampista se han mantenido constantes.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que Érick Gutiérrez ya dio el aval para avanzar en las negociaciones con los hidalguenses, acuerdo que podría cerrarse en los próximos días, debido a que el Guti percibe el legítimo interés en él de parte del Pachuca.

“Guadalajara sigue moviéndose en el tema de colocación de bajas y en la búsqueda de que alguno pueda dar la posibilidad de un refuerzo extra (…) En las últimas horas ha sonado la posibilidad de un intercambio con Pachuca, aprovechando que Érick Gutiérrez apunta a irse a la capital hidalguense. El tema ha avanzado en cuestión de que el Guti puede terminar en Pachuca.

“La primera parte fue la disposición del Pachuca que le dijo al Guadalajara y al entorno del futbolista, estoy buscando el cómo sí poder (…) Con Pachuca mostrando su entera disposición para poder buscar el cómo sí en el tema del Guti y con el Guadalajara avocado en que se vaya.

“Desde el entorno del mismo Érick Gutiérrez se dice que el futbolista ha dado el visto bueno a su representante para que pueda gestionar la negociación que lo lleve de regreso al Pachuca“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Chivas podría hacer un intercambio de Érick Gutiérrez por Elías Montiel?

El comunicador dejó en claro de que los rumores que ponen a Elías Montiel en la negociación entre Tuzos y el Rebaño es mentira, ya que no se ha hablado, asegurando que hasta este momento no hay ninguna intención de negociar de esa manera; sin embargo, dejó en claro que quizás pudiera abrirse la opción de intercambio por otro jugador, pero dentro de algunos días.

“En un mundo ideal, sería maravilloso poner al Pocho y al Guti, a los dos ya no los queremos, y si ponemos una lanita y traemos a Elías Montiel, sería un negociazo. Pero al día de hoy, no hay nada. En plena navidad, no hay nada.

“Que no haya nada por Montiel no quiere decir que no haya nada por nadie. ¿Existe la posibilidad de algún intercambio? Tal vez sí. Porque Guadalajara está abierto a esa opción, de usar a Mozo o Guti como moneda de cambio y si Pachuca pone sobre la mesa a alguna de sus promesas más interesantes, ahí podría ser que Chivas aceptara. Hasta hoy no se ha tratado“, concluyó el comunicador.