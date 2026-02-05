Ángel Zaldívar, canterano rojiblanco, explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el reto de jugar con Liga Deportiva Alajuelense, club al que describió como una institución grande dentro del fútbol costarricense y cuyo peso, aseguró, puede compararse con el que tiene Chivas en México.

“Estar en un equipo que pelea cosas importantes creo que es clave. Para dimensionar a la gente de allá en México, Alajuelense sería como las Chivas de allá”, expresó el delantero formado en Verde Valle en diálogo con Fox Sports. El ex atacante del Rebaño destacó que el conjunto tico vive bajo una exigencia constante, producto de su historia reciente y de la presión que implica competir siempre por títulos.

“Aquí es un equipo grande que tiene que pelear todos los torneos que juega, viene de ser campeón, la presión está, y estadio que vaya de visita lo llena”, subrayó Zaldívar al explicar por qué el proyecto le resultó atractivo. Otro de los factores determinantes fue la posibilidad de disputar la Concacaf Champions Cup, torneo que considera una vitrina importante a nivel internacional. “Juega Concacaf, que es una vitrina importante para los equipos de Costa Rica, enfrentarse a equipos de gran nivel como los de la MLS o la Liga MX”, señaló.

Finalmente, el canterano rojiblanco reconoció que esta nueva etapa también implica un reto personal al convertirse en futbolista extranjero, luego de muchos años compitiendo en México. “Muchas veces me tocaba competir contra un extranjero, sobre todo en la delantera. Ahora me toca vivirlo al revés, y eso también me convenció”, agregó, además de valorar la confianza del club, del cuerpo técnico y del grupo que viene de firmar un gran torneo.

¿Cómo le fue a Ángel Zaldívar en Chivas?

El canterano rojiblanco, Ángel Zaldívar, tuvo una extensa etapa con el Rebaño, donde jugó mucho con Matías Almeyda y levantó los títulos de Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions, además de anotar un total 41 goles con la camiseta del Guadalajara.