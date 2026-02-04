Chivas está teniendo un arranque de torneo de ensueño, el cual está ilusionando a la afición más grande de todo México; sin embargo, también está emocionando a personajes históricos que han estado ligados en la institución tal y como es el caso de Néstor de la Torre.

El directivo que fungiera como presidente deportivo del Guadalajara está convencido de que el nivel que presume el plantel comandado por Gabriel Milito le hará meterse entre los mejores clubes de todo el torneo, aunque destacó algo importante que no se veía desde hace varios años.

Néstor de la Torre resaltó que el chiverío no luce como un equipo inferior a los demás del futbol mexicano, recordando que clubes como Tigres, Monterrey, Toluca, Cruz Azul y América poseen mayor poder adquisitivo, por lo que suelen ser los eternos protagonistas del balompié nacional.

“Va a llegar a Finales y va a ser protagonista. Principalmente, un equipo que puede competir con cualquier otro y lo vimos el año pasado. Chivas puede competirle a cualquier equipo de México y eso es bien importante.

“No se ve un equipo inferior o de menor categoría, simplemente son diferentes formas y creo que le falta un poco para madurar y poder enfrentar ciertos escenarios adversos”, declaró el directivo en entrevista con Órbita Deportiva.

¿Cuál es el legado de Néstor de la Torre en Chivas?

Pese a que tuvo una corta carrera como jugador profesional, Néstor de la Torre fue uno de los mejores presidentes deportivos que ha tenido el Guadalajara en este siglo XXI, ya que construyó y delineó el proyecto que entregó el título del Apertura 2006.

Posteriormente, regresó en el 2014 para construir otro proyecto sólido para evitar el descenso, en donde fue pieza clave; sin embargo, su salida de la institución estuvo marcada por la polémica por las acciones de José Luis Higuera con la contratación a sus espaldas de Matías Almeyda pese a que José Manuel ‘Chepo’ de la Torre seguía en el puesto.