Chivas está convertido en una potencia de toda la Liga MX, no solo por la seguidilla de triunfos desde el cierre del semestre anterior, sino también por el nivel futbolístico que está demostrando el plantel dirigido por Gabriel Milito, en donde la velocidad y la dinámica es crucial para este estilo de juego.

Es por eso que el expresidente deportivo del Guadalajara, Néstor de la Torre, se deshizo en elogios por el trabajo que viene realizando el entrenador argentino, por lo que está convencido de que su estilo debe de impregnarse en toda la institución para poder competir siempre con las potencias económicas del futbol mexicano.

Sin embargo, el exdirectivo rojiblanco también destacó los cambios en el plantel, en donde poco a poco se ha ido limpiando de jugadores veteranos, en donde destacó que muchos elementos de experiencia suelen no ser tan útiles en equipos tan dinámicos como lo pretende ser el chiverío.

“Gabriel Milito es primordial en lo que está pasando en Chivas. El sistema que está utilizando Guadalajara es con el que puede competir contra los demás equipos. No podemos negar que otros clubes tienen mejor poder económico, con más posibilidad de contrataciones y Milito lo está sustituyendo con velocidad, dinámica, dos contra uno, conjuntarse, trayectos largos, un equipo muy dinámico.

“De los cambios que ha hecho de los jugadores, para poder jugar de esta forma tiene que tener juventud, esa resistencia, esa dinámica de la juventud y los cambios que hizo creo que son muy apropiados en todos los sentidos.

“Mientras más pasa el tiempo, el jugador empieza a jugar más con la boca y personalidad que realmente con actividad física y estas Chivas necesitan mucho de esa actividad física”, explicó el directivo en palabras para Órbita Deportiva.

¿Cuál es el legado de Néstor de la Torre en Chivas?

Pese a que tuvo una corta carrera como jugador profesional, Néstor de la Torre fue uno de los mejores presidentes deportivos que ha tenido el Guadalajara en este siglo XXI, ya que construyó y delineó el proyecto que entregó el título del Apertura 2006.

Posteriormente, regresó en el 2014 para construir otro proyecto sólido para evitar el descenso, en donde fue pieza clave; sin embargo, su salida de la institución estuvo marcada por la polémica por las acciones de José Luis Higuera con la contratación a sus espaldas de Matías Almeyda pese a que José Manuel ‘Chepo’ de la Torre seguía en el puesto.