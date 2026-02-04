Chivas es el equipo con el mejor inicio del Clausura 2026, ganando sus cuatro primeros partidos y permitiendo apenas tres goles en contra. Tras la Jornada 4, el Rebaño Sagrado acaparó todos los premios de la Liga MX, incluyendo Mejor Equipo, Mejor Director Técnico y Mejor Jugador, este último para Richard Ledezma. Sin embargo, Gabriel Milito dejó un mensaje muy claro dentro del vestidor a pesar del gran momento.

De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, Gabriel Milito decidió “bajar de la nube” a los jugadores del Guadalajara. Si bien el cuerpo técnico reconoce que el equipo atraviesa un gran nivel, tanto en lo colectivo como en lo individual, el estratega argentino considera que apenas es el inicio del torneo y que no es momento de adelantarse a ningún objetivo.

Gabriel Milito es muy frontal con los jugadores de Chivas.

Según el propio Bernal, la filosofía de Milito es clara y no se negocia: ir partido a partido. Para el técnico rojiblanco, no importa lo que se haya logrado en el encuentro anterior, ya que el siguiente compromiso siempre será el más importante, razón por la cual no permite ningún tipo de relajación dentro del plantel.

Este mensaje cobra especial relevancia de cara al partido ante Mazatlán de este viernes. Aunque se trata de un rival que históricamente ha complicado poco y nada al Guadalajara y que en el actual torneo ha perdido sus cuatro partidos, en Chivas saben que no pueden subestimar a nadie y deberán afrontarlo con la misma intensidad que los duelos pasados y los que están por venir.

Gabriel Milito dejó en claro que afrontarán cada partido como si fuera una final

Cabe recordar que desde el inicio del torneo Gabriel Milito fue contundente al señalar que Chivas enfrentará todos los partidos del Clausura 2026 con la misma seriedad, sin importar el rival o el contexto. La intención es clara: jugar cada encuentro con máxima intensidad y disciplina, ya sea en fase regular o en una eventual Liguilla.