La Liga MX reconoció por medio de redes sociales a Chivas como el equipo de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, luego de su destacada actuación en la victoria por 2-3 ante el Atlético de San Luis.

El triunfo del Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Libertad Financiera no fue sencillo, pero los pupilos de Gabriel Milito demostraron carácter para sobreponerse a un duelo intenso, con momentos de presión por parte del conjunto potosino.

Uno de los aspectos que más pesó para la distinción fue el funcionamiento colectivo del Rebaño Sagrado, quien marcha en la primera posición de la tabla general con 12 puntos de 12 posibles.

Con este nombramiento como equipo de la Fecha 4, nuestras Chivas reafirma su buen inicio en el Torneo Clausura 2026 y envía un mensaje claro de que buscará mantenerse como protagonista en el certamen.

Chivas fue elegido como el equipo de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026.

¿Quién es el próximo rival de Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El próximo rival del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 será Mazatlán FC, dentro de la Jornada 5. Dicho compromiso se disputará en el Estadio El Encanto y está programado para arrancar a las 21:06 horas, tiempo del centro de México.