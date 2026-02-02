Luego del triunfo ante Atlético San Luis que le permitió a Chivas mantenerse como líder tras la Jornada 4 del Clausura 2026, Gabriel Milito fue consultado sobre el nivel futbolístico de su equipo y si considera que el Rebaño es hoy el que mejor juega en toda la Liga MX. El entrenador argentino optó por un discurso mesurado, lejos de cualquier triunfalismo.

Ante la pregunta del periodista Jesús Hernández, Milito destacó la calidad del campeonato y evitó colocarse por encima del resto. “Hay equipos muy buenos en la liga. Cómo vamos a desconocer a Toluca, sobre todo, que es bicampeón del fútbol mexicano; hay equipos que juegan muy, muy bien”, señaló en referencia a la competitividad del torneo.

El técnico rojiblanco remarcó que Chivas atraviesa un proceso de crecimiento, más que un punto de llegada. “Nosotros somos un equipo que poco a poco estamos consiguiendo regularidad y eso es muy importante. Tenemos margen de mejora y tenemos que seguir evolucionando como equipo”, explicó, subrayando que aún existen aspectos por corregir.

Milito también valoró el arranque tan completo del Guadalajara, aunque insistió en mantener los pies sobre la tierra: “Comenzamos bien en cuanto a rendimiento y resultados, pero somos conscientes de que podemos hacer cosas mejores. Debemos hacer cosas mejores”, afirmó, anticipando además una seguidilla de partidos exigentes.

Milito prefiere mantener el tono humilde

Milito también puso el foco en lo que viene para el Rebaño, consciente de que el buen arranque no garantiza nada en un torneo tan parejo como la Liga MX. “Se viene una seguidilla de partidos todos muy difíciles y bueno, festejar el triunfo que siempre cuesta mucho ganar un partido, mucho más ganar cuatro seguidos, pero sosteniéndonos desde la humildad y de tener claro cuáles son los objetivos”, expresó el entrenador, marcando la importancia de disfrutar el momento sin perder la perspectiva ni el rumbo colectivo.