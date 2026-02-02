El Guadalajara tuvo un brutal inicio en el Clausura 2026 debido a que hilvanó cuatro victorias consecutivas para ser líder e invicto. En medio de este contexto, el mercado de pases aún no cierra y todo indica que la directiva rojiblanca mantendrá a Érick Gutiérrez y a Alan Pulido en su plantilla tras no poder encontrarle acomodo para este torneo.

No hay dudas de que Gabriel Milito sorprendió a más de uno cuando salieron a la luz los cepillados del Guadalajara para este torneo. A Alan Mozo, quien era un jugador tenido en cuenta, sorprendió con la decisión de borrar a Guti, quien era referente y uno de los jugadores que siempre veía minutos con el técnico argentino.

La actualidad de Chivas lleva a no hablar en los jugadores que no son tenidos en cuenta, sino más bien en el brutal inicio que tiene en el Clausura 2026. Sin embargo, el mercado de pases sigue abierto, pero quedan tan solo siete días para definir el futuro de aquellos jugadores que no entran en planes con el primer equipó.

Alan Pulido no quiere salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo se encuentra Chivas con las salidas de Érick Gutiérrez y Alan Pulido?

Como se sabe, Érick Gutiérrez y Alan Pulido no entran en planes, por lo que la directiva decidió trabajar contrarreloj para encontrarle acomodo porque ambos al año representan cerca de tres millones de dólares en salario. De momento ninguno de los jugadores terminó de cerrar su salida debido a que tiene un alto costo en su sueldo.

Erick Gutiérrez rechazó jugar con el Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Diversos reportes señalan que Guti estuvo cerca de salir a préstamo a Pachuca, pero el futbolista tumbó la negociación. Sin embargo, la directiva entiende que se debía a que su mujer está por tener a su tercer hijo y el mercado de pases para la MLS se extiende hasta marzo. La situación con Puligol es muy diferente porque no quiere dar el brazo a torcer, motivo por el cual los altos mandos del club tienen pensado congelarlo y que se quiera ir sin ganar dinero en el mercado de pases.