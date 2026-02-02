La pelea por la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 sigue abierta, pero para Óscar “Conejo” Pérez hoy hay un nombre que aparece ligeramente adelantado. El histórico exarquero del Tri aseguró que Raúl Rangel ha mostrado una clara evolución en su juego y, sobre todo, una madurez que empieza a marcar diferencias en la competencia interna.

En Fox Deportes, Pérez fue directo al referirse al momento de Rangel. “La verdad es que he visto muy bien a Tala. Me parece que ha mantenido una regularidad, el cierre del torneo y hoy, como lo he visto, se ha ido asentando. Ya no lo he visto tan ansioso”, señaló, antes de agregar que, por su presente, “yo apunto a que él pueda iniciar”.

El Conejo también habló del contexto que rodea a los porteros del Tri y de la presión que implica la cercanía de la lista final. “A veces se les ve ansiosos, no sé si sea por todo lo que ha estado pasando previo a la lista final, y eso te genera un poco de ansiedad”, explicó, aunque aclaró que se trata de jugadores consolidados: “Son titulares en sus equipos, lo vienen haciendo bien”.

En ese análisis, el Conejo subrayó qué es lo que terminará inclinando la balanza. “Creo que les hace falta ser un poquito más regulares, que ya no tengan tantos altibajos. Eso le va a dar la tranquilidad al cuerpo técnico para definir quién puede estar”, apuntó, marcando una diferencia en el momento que viven los principales candidatos.

Conejo Pérez se inclina por Tala Rangel

Finalmente, el exseleccionado fue aún más claro al comparar a Rangel con Luis Ángel Malagón. “Hoy veo un poquito más tranquilo a Tala. Malagón le ha costado un poco mantener ese nivel”, afirmó, antes de dejar su postura sin rodeos: “De portero, ahorita se la daba a Tala, porque es el que ha cerrado bien, ha mantenido un nivel y se ve menos ansioso, más asentado”.