Armando González es uno de los mejores futbolistas de la actualidad en toda la Liga MX, no solo por su reciente campeonato de goleo, sino por el gran momento que mantiene con Chivas en este Clausura 2026, nivel que le abrió las puertas a la Selección Mexicana.

A unos meses de que se confirme la lista final de convocados de Javier Aguirre para el Tricolor, existen muchas dudas para tener una noción de quiénes serán los 26 elegidos por el Vasco; sin embargo, Luis Roberto Alves ‘Zague’ rompió el silencio y explicó la única opción que vislumbra para el futbolista del Guadalajara.

La leyenda del América se destacó por ser un gran delantero tanto a nivel de clubes como en el combinado nacional, por lo que analizó la actualidad de los atacantes mexicanos, en donde vislumbra a Raúl Jiménez, Germán Berterame y a Santiago Giménez, siempre y cuando el Chaquito esté recuperado de su lesión, en donde en caso de no ser así, se le abriría la puerta a la Hormiga.

“(Germán Berterame) Sigue demostrando que es un goleador importante, interesante y empieza a ganar muchos puntos, en un recorrido fundamental entre esos tres delanteros que puede tener la Selección Mexicana, esperando que Santiago Giménez se recupere.

“A Raúl Jiménez lo damos por hecho. La incógnita es Santi Giménez y ahí podría ser que la Hormiga González y ojalá pudiera subirse a ese barco“, explicó el exdelantero azulcrema en Los Protagonistas.

Ángel Sepúlveda quedaría descartado de la disputa

Aunque Ángel Sepúlveda fue llamado por Javier Aguirre para los duelos amistosos contra Panamá y Bolivia, la realidad es que nunca le dio minutos, por lo que demostró que Germán Berterame y Armando González son los que se estarían peleando el tercer puesto de delantero para el Mundial del 2026.