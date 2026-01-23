El Clausura 2026 apenas está iniciando; sin embargo, las directivas de todos los equipos deben comenzar a planificar diversos aspectos para sus clubes de cara al futuro, en donde Chivas tendría en carpeta a un futbolista que podría convertirse en refuerzo para el próximo torneo.

Víctor Guzmán se marchó al Pachuca en calidad de préstamo en búsqueda de minutos y de retomar su mejor nivel futbolístico; sin embargo, el mediocampista sigue batallando para encontrar regularidad en la escuadra de los Tuzos.

En este comienzo del Clausura 2026, el entrenador Esteban Solari no tendría mucha confianza en el Pocho, ya que en los tres partidos que se han disputado solamente lo ha usado en 46 minutos al mediocampista de 30 años, ingresando de cambio contra el León y el América.

Justamente, en la jornada 1 no apareció ni en la banca de la escuadra hidalguense contra Chivas, pese a que sí realizó el viaje, pero no estuvo a disposición del entrenador sudamericano.

Hay que recordar que el Pocho se fue a préstamo con opción a compra; sin embargo, tras la irregularidad que está demostrando en la escuadra hidalguense, es probable que no se haga válida dicha cláusula, por lo que debería regresar al Rebaño a reportar con el resto de la directiva.

Los factores que impedirían el regreso del Pocho Guzmán a Chivas

A lo largo de su carrera, Víctor Guzmán ha tenido un extenso historial de rumores de diferencias con algunos entrenadores como Guillermo Almada e inclusive con Veljko Paunovic durante su paso por el Rebaño en donde le habría recriminado al serbio sus cambios en la Final del Clausura 2023.

Gabriel Milito es un entrenador que prioriza el respeto y la disciplina, por lo que este perfil de jugadores no tendrían cabida dentro del chiverío del argentino y la prueba son Érick Gutiérrez y Alan Pulido, quienes su indisciplina les generó el ser separados del primer equipo.

Pocho Guzmán anotó 17 goles en su paso por Chivas (IMAGO 7)

Pocho Guzmán y su versión acerca de su salida de Chivas

“De Chivas no salí mal. Después hablé y dije: ‘está bien, me voy para Pachuca y ustedes me prestan’. ‘Creemos que es lo mejor’. Si ustedes me prestan y están de acuerdo, entonces yo me voy, porque le acabo de preguntar al director técnico y dice que él no sabe nada. Él me está respetando para pelear por un lugar, pero ellos me dijeron unas palabras que yo dije: ‘ok, mañana saco mis cosas tempranito y me voy a Pachuca’.

“Agradecido, con el club y la directiva de Chivas. La verdad, siempre se portaron súper buena gente, no tengo nada qué decir (…) Uno no sabe qué pueda pasar, estoy un año a préstamo nada más, no sé si vuelva a regresar, si me compre Pachuca, si hay la opción. Nunca dije ningún mal comentario, dije ‘a veces pasa’, nunca dije: ‘me pasó a mi en Chivas’“, concluyó Guzmán en el canal de YouTube de TuzosTv.