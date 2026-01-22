Gabriel Milito se ha ganado los aplausos de muchos aficionados y especialistas por el trabajo que viene realizando al frente de Chivas, en donde poco a poco el Rebaño está conformando un plantel poderoso, aunque se reveló que el argentino tiene planes de emergencia en mente.

De cara a este Clausura 2026, directiva y cuerpo técnico decidieron hacer una limpieza en el plantel, colocando a varios elementos en calidad de transferibles; sin embargo, algunos elementos seguirían integrados en el primer equipo en caso de que se suscite una emergencia.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que en el chiverío algunos futbolistas que no entraban en planes están trabajando a la espera de alguna posibilidad de jugar, aunque no es seguro que eso suceda.

“En algunos casos siguen entrenando en el club. No necesariamente a la misma hora con el equipo, algunos sí, con el primer equipo y están a la expectativa de ver si pueden tener, más adelante o este mismo torneo, una oportunidad. Si el técnico los tiene ahí, es por algo.

“Casos como el de Leo Sepúlveda, que está registrado ante la Liga MX. Y si el técnico lo decide, lo puede utilizar, el tema es que viene saliendo de lesiones importantes, tratando de retomar el ritmo futbolístico.

“Luis Olivas que también está registrado, está a la espera de una oportunidad. Que también pudiera estar en la mira, la puerta está abierta”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Luis Olivas, con un pie fuera de Chivas

Horas después se dio a conocer que el defensor central del Guadalajara estaría en pláticas para poder sellar su traspaso al Atlante a la Liga de Expansión, recordando que los Potros de Hierro ascenderán a la Liga MX a partir del próximo semestre.

¿Alan Pulido y Érick Gutiérrez podrían ser reintegrados?

Ambos elementos, aunque son veteranos y mundialistas con México, la realidad es que no tienen posibilidades de volver a ser tomados en cuenta en el primer equipo debido a que el deseo sí o sí de la directiva es encontrarles acomodo, además de la tensa relación que existe con ambos futbolistas.