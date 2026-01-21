Chivas continúa activo en el Mercado de Pases previo al Clausura 2026, aunque todo indica que los movimientos restantes serán mínimos. Los jugadores que fueron colocados como transferibles no han despertado interés real en otros clubes, mientras que la directiva rojiblanca no contempla realizar una nueva contratación, pese a que durante varios meses se mantuvo en la búsqueda de un defensa central.

En ese contexto, uno de los nombres que ha pasado prácticamente desapercibido es el de Leo Sepúlveda. Aunque figura como transferible, no existen ofertas que resulten atractivas ni para el jugador ni para Chivas. Ante este panorama, y de acuerdo con el periodista Jesús Bernal, Gabriel Milito habría decidido darle una nueva oportunidad, manteniéndolo en los entrenamientos del primer equipo para observar si puede ganarse minutos.

Leo Sepúlveda está entrenando con el Primer Equipo.

El propio Bernal señala que una de las principales razones por las que Milito quiere seguir trabajando con Sepúlveda es que el perfil de defensa central que busca resulta muy complicado de encontrar en el mercado. Ante esa dificultad, el estratega argentino tendría como plan alternativo trabajar y “moldear” al zaguero para que pueda adaptarse a las características que pretende en su sistema defensivo.

Esta situación explica por qué Leo Sepúlveda está registrado y continúa entrenando con el Primer Equipo, mientras que otros casos marcan una diferencia clara en la evaluación del cuerpo técnico. Por ejemplo, Luis Olivas, quien también sigue perteneciendo al club, fue descartado y actualmente trabaja con la Sub-21, lo que refleja el distinto potencial que Milito observa en cada jugador.

Leo Sepúlveda puede recibir una oportunidad más, pero Miguel Tapias está en la cuerda floja

Finalmente, en lo que respecta a la línea defensiva, Leo Sepúlveda podría ganarse un lugar en este torneo o incluso pensando en el siguiente, dependiendo de su rendimiento en los entrenamientos. Sin embargo, quien sí tendría un pie fuera del equipo es Miguel Tapias, ya que según Jesús Bernal su salida parece inminente. Habrá que esperar para conocer si su futuro se define en este mercado de pases o hasta el verano.