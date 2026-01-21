Chivas viene de tener un brutal inicio en el Clausura 2026 debido a que logró quedarse con los primeros nueve puntos del campeonato. En medio de este contexto, dan a conocer que Miguel Tapias sería uno de los jugadores que se perfila a salir del Guadalajara si no tiene la cantidad de minutos deseado en el presente torneo.

Una de las primeras grandes sorpresas que dio Gabriel Milito en el inicio de la pretemporada para el Clausura 2026 fue la amplia lista de jugadores cepillados para el siguiente torneo. A Chicharito Hernández e Isaac Brizuela, hay que sumar a Alan Mozo, Érick Gutiérrez, Teun Wilke, Alan Pulido, Eduardo García, Luis Olivas, Raúl Martínez y Cade Cowell.

A ellos hay que sumar a Leo Sepúlveda, pero todo indica que el Guadalajara Gabriel Milito le dará oportunidad de mostrar. Según lo informado por Jesús Bernal, esta decisión se daría porque hay posibilidad de que Miguel Tapias, que llegó para el Clausura 2025, podría salir del equipo si no ve minutos.

Miguel Tapias es una opción para Gabriel Milito en Chivas para el Clásico Nacional.

“Sí, está entrenando (Leonardo Sepúlveda). No hay una oferta por él. No hay un equipo que haya llegado a ofertar por él porque es transferible y Milito dijo vamos a verlo. Está registrado, pero le va a dar la chance de poder ser visto y no hizo lo mismo con Olivas”, expresó el periodista de ESPN en Trabuco Rojiblanco de YouTube.

Y agregó: “Lo que estoy a punto de decir es opinión. Me da la sensación de que el defensa que quiere no hay en el mercado y pensando que Micky Tapias no tiene minutos y que pinta para que sea el próximo cortado en el siguiente torneo decir: a lo mejor él me puede funcionar. Simplemente le está dando la oportunidad de verlo”.

¿Cuántos minutos jugó Miguel Tapias en las Chivas de Gabriel Milito?

En el Apertura 2025 Miguel Tapias no sumó 447 minutos en nueve partidos jugados, de los cuales cinco fue titular. La historia en el Clausura 2026 es muy diferente debido a que no debutó en el presente torneo.