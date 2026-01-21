En el día de ayer salió a la luz que Rayados de Monterrey estaría interesado en Alan Pulido, jugador que el Guadalajara quiere acomodar sí o sí. Una de las preguntas que surge es cuánto dinero quiere ganar el Guadalajara con su venta y la respuesta es que sea debido a que la directiva no quiere hacerse cargo del año de contrato que le queda por pagar.

Como se sabe el primero en cepillar al atacante del equipo fue Gabriel Milito quien se cansó del tipo de vida que tenía como jugador profesional de 34 años. Los segundos en cansarse con él fue la directiva debido a que el futbolista no movió un dedo para buscar un equipo y bajar sus pretensiones económicas.

En medio de este contexto y cerca de que cierre el mercado de pases reportaron que Rayados de Monterrey se habría interesado en Alan Pulido, según lo informado por Luis Castillo.El interés de la Pandilla de Nuevo León surge debido a que necesita un atacante ante la inminente salida de German Berterame a Inter Miami.

Alan Pulido podría salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es cuánto va a pretender ganar el Guadalajara con la venta del atacante. La respuesta es simple: la directiva rojiblanca busca que el nuevo equipo se haga cargo de una parte de su salario y que se vaya de Verde Valle. No hay que olvidarse que el salario de Pulido es de 1.8 millones de dólares al año.

La drástica decisión de Chivas con Alan Pulido

Uno de los jugadores que en Chivas no entra en planes es Alan Pulido, quien no se movió para encontrar acomodo en otro club. Cesar Huerta reveló en su canal de YouTube que la directiva está molesta con el jugador y que están dispuestos a tomar una drástica decisión.

“Si Alan Pulido no acepta un porcentaje para ser liquidado el Guadalajara ya contempla la última posibilidad y que no le conviene a nadie dejarlo aquí sin jugar y pagarle el año completo de su salario mes con mes. (…) Probablemente a los 6 meses de no jugar se harte y diga ‘Oye ya vamos arreglando.’ Ah pues ya no te pago nada. Si quieres te libero y listo. Te pagué seis meses, pero en abonos jugar a la desesperación del propio futbolista”, reveló.