Uno de los jugadores que Chivas quiere encontrarle acomodo si o si en este mercado de pases es Alan Pulido, quien no entra en planes y que no se mueve para salir del club. En medio de este contexto, revelan que el Guadalajara tomó una decisión: o acepta salir con un porcentaje de su salario o le pagan el resto del año, lo tienen congelado y jugar a la desesperada para que él quiere salir para tener minutos en otro equipo.

El atacante rojiblanco llegó con la vara muy alta debido a que regresó como el último campeón que tuvo el Rebaño Sagrado. A su vez, volvió tras haber estado cinco años en la MLS y ser un jugador importante en Sporting Kansas City.

Tras un año sin marcar la diferencia y ponerse a Gabriel Milito en su contra, Chivas está molesto con el jugador porque ni Alan Pulido ni su representante buscan acomodo. Todo indica que el atacante de 34 años quiere quedarse a cobrar los 1.8 millones de dólares que le quedan en su contrato con el Guadalajara.

Alan Pulido quiere cobrar la totalidad de su contrato. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, César Huerta reveló que el Rebaño Sagrado decidió negociar la rescisión de su contrato, por lo que debería aceptar ganar un porcentaje de su contrato, o pagarle los 12 meses de su contrato y buscar que el jugador desespere por tener acción.

“El Guadalajara ya sopesa la posibilidad esta que sería una última instancia que si no se puede llegar a un arreglo con Pulido para pagar solamente un porcentaje del contrato que queda de los 1.8,0000 que tienen por pagarle ofrecerá pagar un porcentaje nada más”, explicó el periodista de Diario As en su canal de YouTube.

Y agregó: “Si Alan Pulido no acepta un porcentaje para ser liquidado el Guadalajara ya contempla la última posibilidad y que no le conviene a nadie dejarlo aquí sin jugar y pagarle el año completo de su salario mes con mes. (…) Probablemente a los 6 meses de no jugar se arte y diga ‘Oye ya vamos arreglando.’ Ah pues ya no te pago nada. Si quieres te libero y listo. Te pagué seis meses pero en abonos jugar a la desesperación del propio futbolista”.

La decisión que tomó Chivas con Érick Gutiérrez

En el mismo reporte, César Huerta reveló que Chivas decidió que van a pagar un porcentaje del salario de Érick Gutiérrez. “Con Guti está hecha la idea del Guadalajara que va a tener que seguir pagando salario. ¿En qué ha mostrado disposición el Guadalajara en el caso de Guti que con Pulido no? En que Guti es que cualquiera de los que lo quieran subale lo más que pueda el porcentaje de salario que le puedan pagar, porque hasta ahora le decían que le pagaban 30%. Entonces tienen esta disposición de súbanle lo más que pueda y yo pago lo demás”, reportó el insider del Rebaño Sagrado.