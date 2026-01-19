El inicio del 2026 para Chivas tiene una buena noticia que es un inicio apabullante en la liga MX con tres victoria al hilo, pero un dolor de cabeza con jugadores que no entran en planes. Uno de los jugadores que el Guadalajara quiere acomodar es Érick Gutiérrez y revelan que la directiva ya sabe que va a perder en esta negociación y que está dispuesto a pagar parte del salario.

Sin dudas que Gabriel Milito haya decidido borrar del Guadalajara a Guti sorprendió a más de uno porque es una alternativa interesante desde el banco de suplentes. Sin embargo, el entrenador argentino señaló en conferencia de prensa que hay jugadores, como el mediocampista, que no toleran esperar en el banquillo.

Esta decisión del entrenador de Chivas fue respaldada por una directiva que trabaja contra reloj para venderlo o cederlo y bajar la masa salarial de la plantilla. Sin embargo, pasan los días y ni Pachuca ni San Diego FC no terminaron de cerrar la negociación por el mediocampista.

Érick Gutiérrez no entra en planes en Chivas. (Foto: IMAGO7)

A pesar de esta situación, César Huerta reveló que el Rebaño Sagrado sabe que va a perder, pero quiere ayudar a encontrarle club y está dispuesto a perder dinero por él. “Con Guti está hecha la idea del Guadalajara que va a tener que seguir pagando salario. ¿En qué ha mostrado disposición el Guadalajara en el caso de Guti que con Pulido no? En que Guti es que cualquiera de los que lo quieran subale lo más que pueda el porcentaje de salario que le puedan pagar, porque hasta ahora le decían que le pagaban 30%. Entonces tienen esta disposición de súbanle lo más que pueda y yo pago lo demás”, comentó el periodista de Diario AS.

¿Qué hará Chivas con Alan Pulido?

Según lo informado por César Huerta la historia entre Chivas y Alan Pulido es muy diferente porque el jugador no se movió para marcar la diferencia. Según su reporte, el Rebaño Sagrado tiene dos opciones. La primera es que acepte un porcentaje de su contrato y rescindirlo o pagarle los 12 meses, tenerlo congelado y que se canse de no jugar para dejarlo salir libre por pedido del propio futbolista.