Chivas mantiene un invicto de tres partidos ganados, pero la directiva rojiblanca no está contenta debido a que aún no puede encontrarle acomodo a Alan Pulido. Según lo reportado por Jesús Bernal, el Guadalajara tendría la oportunidad de vender o prestar al atacante ante la inminente salida de Germán Berterame de Rayados de Monterrey. ¿Se dará?

El Guadalajara ha tenido un aceptable libro de pases en el que decidió depurar su plantilla al gusto de Gabriel Milito. Además, se reforzó con solo tres jugadores, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, y el resto de los jugadores los encontró desde las fuerzas básicas para darle rodaje a joyas que buscaban tener mayor cantidad de minutos como el caso de Samir Inda, Miguel Gómez o Santiago Sandoval.

En medio de este contexto, Chivas tiene un dolor de cabeza que se llama Alan Pulido. El atacante que llegó en enero del 2025 no quiere bajar sus pretensiones, por lo que la gran pregunta es qué va a hacer la directiva con este jugador. En medio de este contexto, Jesús Bernal reveló que se abre una oportunidad para poder desprenderse de él.

Alan Pulido no es tenido en cuenta en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Hay una posibilidad que se puede abrir para Alan Pulido. No saben el dolor de cabeza que ha significado para la directiva de Chivas este futbolista porque le queda un año más de contrato, porque tiene un sueldazo y porque no entra en planes en el equipo y evidentemente pues todo esto en conjunto hace un combo donde la directiva de Chivas está tratando de luchar por encontrar algún lugar dónde continuar con su carrera este jugador”, comenzó.

Y agregó: “En este momento si se da la salida de Berterame de Monterrey al Inter Miami ahí hay una opción. Ahí hay una opción para tratar de encajarles a los regios a Alan Pulido. Ellos tienen para cubrir su sueldo. No habría ningún problema en ese sentido, número uno. Número dos, el torneo ya estaría andando o sea ya estaría arrancado por lo que es difícil traer a alguien de fuera y buscar el tema de la adaptación y demás. Pulido conoce a la perfección la liga. Número tres yo creo que es un jugador que también le gustaría volver a Monterrey a ver no sé si estén los planes, pero hoy la directiva de Chivas se tendría que estar moviendo para tratar de empujar la negociación de ese futbolista hacia el equipo regio. Es una situación de emergencia, requieren un delantero y ahí está Pulido. Además sería pegarle un poquito al orgullo de Tigre también. Que un canterano del equipo Felino pueda ir a jugar a Rayados de Monterrey”.

¿Cuántos goles anotó Alan Pulido en el 2025 con Chivas?

En el 2025, Alan Pulido llegó a Chivas con bombos y platillos, pero su nivel estuvo debajo de lo esperado. En año de competencia anotó dos goles en 21 partidos. Sin dudas, un desperdicio de inversión.