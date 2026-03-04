Chivas ya tiene la mirada puesta en el Clásico Tapatío contra Atlas del próximo fin de semana como parte de la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, en donde el Rebaño parte como amplio favorito sobre los Zorros, no solamente por la posición en la tabla general, sino por otro argumento.

Desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo del Guadalajara, la mentalidad y la ideología futbolística ha ido cambiando en el interior del redil, convirtiendo a la escuadra rojiblanca en un protagonista del futbol mexicano gracias a su poderío que presume jornada a jornada.

Sin embargo, existe otra estadística que juega a favor del chiverío y sería que desde que el argentino asumió el rol de director técnico del Rebaño Sagrado, no ha perdido ninguno de los Clásicos que ha disputado, derrotando al América y al Atlas en cada oportunidad.

Clásicos Nacionales

Gabriel Milito ha enfrentado en dos ocasiones, oficiales, al América, tanto en el Apertura 2025 como en el Clausura 2026, en donde el Guadalajara se quedó con la victoria en ambos compromisos, disputados en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y en el Estadio Akron, respectivamente.

Clásico Tapatío

El estratega argentino ha disputado solamente un choque contra el Atlas, en donde la escuadra del chiverío aplastó y humilló a los rojinegros por marcador de 4-1, en donde Armando González se lució con un hat-trick que lo encaminó al título de goleo del Apertura 2025.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico más antiguo de todo el futbol mexicano vivirá un episodio más el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.