La llegada de Amaury Vergara al mundo futbolístico fue sumamente repentina, debido a que en junio del 2019 se le asignó como presidente de Chivas y de Omnilife, asumiendo el control total de las dos empresas más exitosas de su padre, Jorge Vergara.

A casi siete años de haber asumido el liderazgo del Guadalajara, Amaury Vergara ha revelado que tras el fallecimiento de su papá, algunas personas trataron de presionarlo para convencerlo de vender al Rebaño Sagrado, aunque confirmó que las acciones de estas personas habrían sido de mala fe.

“Los primeros años fueron muy difíciles, porque desafortunadamente había gente que no nos estaba apoyando, que no nos estaba ayudando. Tuvimos que enfrentar muchas cosas muy difíciles de gente que pensaba que no íbamos a poder con Chivas, que íbamos a claudicar, que íbamos a rendirnos. Y que muy posiblemente, con presión y con actos negativos íbamos a vender a Chivas.

“Hubo un tiempo en donde ciertos personajes pensaron que bajo presión íbamos a doblarnos, íbamos a vender y se iban a hacer de Chivas. Chivas es el club más querido de México, aunque mucha gente no lo quiera aceptar y a mucha gente le encantaría pensar que pudiera dirigir a Chivas y fue un momento de coyuntura, difícil en donde tuvimos que perseverar y resistir los embates de muchos lados”, declaró en entrevista con Forbes.

Jorge Vergara cotizó a Chivas en 800 millones de dólares

El empresario concedió una entrevista en 2014 a la cadena ESPN, en donde sorprendió a todo el futbol mexicano al asegurar que el Club Deportivo Guadalajara costaba al menos 800 millones de dólares por la marca Chivas, así como las instalaciones del Estadio Akron, Verde Valle y demás terrenos que pertenecían al club.