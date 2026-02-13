El reciente fichaje de Jonathan Pérez, nacido en Estados Unidos pero de padres mexicanos, volvió a poner sobre la mesa un debate tan antiguo como vigente: ¿hasta qué punto el Club Deportivo Guadalajara sigue respetando su histórica tradición de jugar únicamente con futbolistas mexicanos?

Para algunos críticos, la creciente búsqueda de talento en territorio estadounidense representa una ruptura del espíritu original; para otros, se trata simplemente de una interpretación correcta y actualizada de una regla que nunca fue tan rígida como muchos creen.

Desde hace varios años, Chivas ha reforzado su plantel con jugadores nacidos fuera de México, pero con raíces mexicanas comprobables. El denominador común es claro: todos cuentan con nacionalidad mexicana por nacimiento, de acuerdo con lo que establece la Constitución. Es decir, no son naturalizados, sino mexicanos por ley, aunque su acta de nacimiento provenga del extranjero.

En medio de esa discusión, cobran especial relevancia unas declaraciones que Jorge Vergara realizó en televisión hace ya varios años, cuando todavía estaba al frente del club: “Ni naturalizados ni extranjeros, eso no va a cambiar. Tienen que ser mexicanos. Nacidos en México o por ley mexicanos, que son los nacidos en Estados Unidos. Un mexicano nacido en Estados Unidos, de papás mexicanos, es mexicano por ley, por Constitución. Naturalizado es el que viene a México y se hace mexicano. Naturalizados no”, sentenció.

Los fichajes de Daniel Aguirre y Cade Cowell parecieron marcar un antes y un después en la política de contrataciones de Chivas (Imago7)

Chivas no rompe la tradición por fichajes de mexicoestadounidenses

Las palabras de Vergara sirven hoy como marco conceptual para entender la estrategia actual del Guadalajara. No se trata de una reinterpretación reciente ni de una maniobra oportunista, sino de una línea que el propio dueño histórico del club dejó establecida con claridad: la tradición no está ligada al lugar de nacimiento, sino a la condición legal de mexicano por nacimiento. Así, el arribo de Jonathan Pérez y de otros futbolistas mexicoestadounidenses encaja dentro de una filosofía que Chivas sostiene desde hace años, aunque genere resistencias.