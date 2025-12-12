Chivas ya comenzó a sacudir el mercado de fichajes con la reciente contratación de Brian Gutiérrez como su refuerzo de cara al Clausura 2026; sin embargo, este fichaje no tiene satisfechos a todos, por lo que José Luis Sánchez Solá lanzó una fuerte crítica en donde involucró a Jorge Vergara.

Este viernes por la mañana llegó a la ciudad de Guadalajara el mediocampista proveniente del Chicago Fire para convertirse en el primer fichaje del Rebaño para el próximo torneo. Horas después, se hizo oficial su vinculación con la escuadra de la Perla de Occidente.

Sin embargo, el Chelis lamentó que en la escuadra tapatía se desembolsen fuertes cantidades de dinero por un jugador con poco reconocimiento en México, por lo que aseguró que esa decisión debe de incomodar a Jorge Vergara “esté donde esté”, en alusión de que el empresario falleció en 2019.

“Tengo contemplado perfectamente que don Jorge Vergara, me pongo de pie, que esté en donde esté, se retorció porque ese jugador tuvo que llegar gratis al Puebla, porque ese plan lo tenía en el 2010 y hoy, 15 años después, tienen que pagar por alguien que nadie lo conoce”, declaró el exentrenador en ESPN.

¿Cuáles son los números de Brian Gutiérrez en la MLS?

El nuevo mediocampista del Guadalajara debutó en el 2020 con el Chicago Fire, escuadra en la que hizo su proceso formativo. Desde entonces, Brian Gutiérrez jugó 164 partidos en los que colaboró con 21 goles y 25 asistencias para el conjunto de la MLS.