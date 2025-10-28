Uno de los momentos más gloriosos de Chivas a nivel internacional fue el imponente triunfo sobre Boca Juniors en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2005, en donde el Rebaño exhibió a los argentinos en el duelo de Ida y en la Vuelta la serie terminó en escándalo.

Durante aquel enfrentamiento, el Guadalajara sacó una poderosa ventaja de cuatro goles en el duelo de Ida en la cancha del Estadio Jalisco, por lo que la Vuelta en la Bombonera apuntaba a ser una noche complicada, en donde los rojiblancos lograron empatar a cero, avanzando a Semifinales de manera sorpresiva para toda Sudamérica.

Sin embargo, Amaury Vergara recientemente reveló cómo vivió él y su padre, Jorge Vergara, aquella noche en Buenos Aires, en donde una declaración de su progenitor enfureció a los hinchas Xeneizes por manifestarse contra Diego Armando Maradona.

“Todo chivahermano recordamos esa serie de partidos con mucho orgullo, pero toda la experiencia la recuerdo porque yo iba grabando todo lo que sucedió. Iba con una cámara, iba muy consciente de todo lo que iba pasando.

“Cuando mi jefe llegó a Argentina, lo invitaron a un par de programas de televisión en Buenos Aires y Diego Maradona, que en paz descanse, había dicho que él había soñado y profesado, en este sentimiento de semidios del futbol que tenía, que nos iban a golear, que nos iban a remontar.

“Cuando le preguntaron a mi papá que qué pensaba de lo que había dicho Maradona, respondió que creía que Maradona estaba ciego, en el sentido de que su profecía estaba ciego.

“Al día siguiente, todos los encabezados en Argentina era: ‘Dueño de equipo mexicano dice que Maradona está ciego’. Lo llevaron fuera de proporción y era impresionante el ver todo con ese sentimiento que se había generado por algo que había dicho mi papá.

“Cuando llegamos al hotel por la tarde, ya había hinchas de Boca esperando a mi papá para mentarle la madre y gritarle. Para nosotros fue muy cómico, algo extraordinario, había mucha energía alrededor del partido”, relató Amaury en el podcast de Pavo Gómez Orea.

La dramática salida por la que temieron por su vida en la Bombonera

“Lo más emocionante fue ir a la Bombonera. Nos había prometido la directiva de Boca que íbamos a tener un palco, cosa que fue mentira. Entonces fuimos a Gayola con el resto de la afición chiva. Había un grupo como de 200 personas que habían viajado a Argentina y estuvimos con ellos, en la parte más alta de la Bombonera.

“Llegó un momento en el que empezamos a sentir que nuestras vidas corrían peligro porque la Bombonera se puso como una olla hirviendo de pasión y los aficionados de Boca nos empezaron a acorralar en la zona en la que estábamos y cuando pararon el partido, salimos corriendo porque nos venía persiguiendo una turba de aficionados muy enojados.

“Cuando íbamos bajando las escaleras, un aficionado reconoció a mi papá: “ahí está Vergara, el de las Chivas’. Tuvimos que correr más rápido, darle la vuelta al estadio para poder llegar a la puertecita pequeñita que había para llegar a los vestidores. Finalmente tocamos ahí en la puerta, nos abre un cuate de seguridad y nos dice: ‘no pueden pasar’.

“No sé si fue Néstor de la Torre o Juan José Frangie, que estaban en la directiva y lo agarró de la camisa y le dijo: ‘o nos dejas entrar porque viene una turba de gente que nos quiere matar’.

“Entramos y tuvimos que quedarnos unas cuatro horas adentro de los vestidores porque había tanta afición esperando el camión para aventarnos piedras, verduras y huevos. El vestidor ya te imaginarás con esa victoria, fue maravilloso. El trayecto de regreso al aeropuerto, el camión parecía ensalada”, concluyó Amaury Vergara.