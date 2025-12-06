Chivas está muy cerca de cerrar el fichaje de Brian Gutiérrez, mediocampista mexicoamericano que milita en el Chicago Fire y obtuvo hace poco el pasaporte mexicano, por lo cuál también puede representar al combinado nacional. En medio de las negociaciones, comenzó a circular en redes una foto del mediapunta cuando era niño.

Tal parece que la identificación de Brian Gutiérrez no es nueva, pues en esa imagen, siendo muy niño, ya se lo veía con la playera rojiblanca, la cual ahora le tocará defender dentro del campo. La imagen rápidamente se volvió viral entre la afición, que tomó el gesto como una señal de identidad del posible refuerzo.

(Captura X)

Brian Gutiérrez, de 22 años, se formó en la academia del Chicago Fire y desde 2020 acumula más de un centenar de partidos en la MLS. En la última temporada dio el salto definitivo como generador de juego, convirtiéndose en uno de los futbolistas más buscados del fútbol estadounidense. Su perfil encaja con lo que Chivas viene persiguiendo desde hace meses: un mediapunta dinámico, agresivo en los duelos y con capacidad para romper líneas.

La directiva rojiblanca trabaja desde octubre en su incorporación y, según reportes recientes, las conversaciones están en la etapa final: Gutiérrez se uniría al Guadalajara por una cifra cercana a los cinco millones de dólares.

Otro mexicoamericano en Chivas

En el último tiempo, la legión mexicoamericana ha encontrado mayor identificación en Chivas, por fichajes como los de Cade Cowell, Efraín Álvarez y Richard Ledezma. Ahora, Brian Gutiérrez también se suma a esa lista de jugadores con doble nacionalidad que visten los colores del Guadalajara.