Mientras la directiva de Chivas negocia por fichajes de cara al próximo torneo de la Liga MX, finalmente se hizo oficial la primera baja en la nómina rojiblanca. A la espera de más salidas, el defensor Raúl Martínez ya no forma parte del Guadalajara, pues fue anunciado como nuevo jugador del Necaxa de cara al Clausura 2026.

El intercambio incluye el fichaje de Ángel Chávez por el Rebaño. El defensor formado en Necaxa viene de jugar cedido la última temporada en Atlante. La operación, definitiva, incluye que ambos clubes mantengan el 50% de los derechos federativos de cada futbolista.

Necaxa publicó su bienvenida oficial al canterano rojiblanco: “¡Bienvenido a tu nueva casa, Rayo! Raúl Martínez ya es parte de nuestro equipo rumbo al Clausura 2026”. El defensor, por su parte, envió un mensaje de ilusión: “Hola Rayos, ya estoy aquí para iniciar este nuevo torneo con mucha alegría. Vamos Rayos”, exclama en el video oficial.

Durante su estadía en Chivas, Martínez nunca logró convencer de forma definitiva. Debutó en el primer equipo con el técnico Fernando Gago, tuvo algunas oportunidades con Gerardo Espinoza, pero sus actuaciones no terminaron por llenar a la afición. En el último torneo fue nuevamente enviado al Tapatío, donde disputó ocho partidos en la Liga de Expansión MX.

Ángel Chávez refuerza al Tapatío

Por su parte, el fichaje de Ángel Chávez, defensor de 20 años, será inicialmente para el Tapatío, una modalidad que el Rebaño ya repetido en los últimos mercados, con el objetivo de fomentar la competencia en la cantera y que estos jugadores puedan abastecer al primer equipo en un futuro.