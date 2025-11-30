Las Chivas de Guadalajara tienen por delante el encuentro más importante en lo que va de temporada: este domingo, visitan a Cruz Azul por el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2025, donde necesitan ganar o ganar para acceder a semifinales, después de lo que fue el empate sin goles en el juego de Ida.

Mientras tanto, cada vez son más fuertes los rumores de cara al próximo mercado, donde el Guadalajara ya se mueve con la intención de reforzar su plantilla rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX. De hecho, ya está muy cerca de cerrarse un intercambio con Necaxa.

Ángel Chávez llegaría en intercambio por Raúl Martínez

El periodista César Merlo soltó la primicia este sábado al mediodía: Chivas y Necaxa están cerca de cerrar un acuerdo de intercambio entre Ángel Chávez y Raúl Martínez, ambos defensores centrales. El primero viene de jugar cedido en Tepatitlán, pero su ficha pertenece a los Rayos; por su parte, el canterano rojiblanco lleva meses sin entrar en consideración y regresó al Tapatío para el último torneo.

Víctor Guzmán, otro defensor vinculado a Chivas

Otra información que surge es que el Rebaño está detrás del fichaje de Víctor Guzmán, zaguero central de Rayados. El “Toro” apunta a ser puesto como transferible y el Guadalajara también le seguiría la pista; en redes sociales trascendió que el futbolista incluso ya sigue al director deportivo rojiblanco, Javier Mier. ¿Será el elegido para fortalecer la defensa?

La palabra de Efraín Álvarez en la llegada a la CDMX

El Rebaño ya se instaló en la Capital para el trascendental encuentro frente a Cruz Azul y uno de los que tomó la palabra fue Efraín Álvarez, quien se mostró optimista de lograr la clasificación: “Con la ilusión de pasar a Semis, tenemos esa ilusión desde que inició el torneo. Está en nosotros todavía y venimos a sacar el partido. Seguimos mejorando en detalles, no entró la pelota pero sí tuvimos que ganar, pero ahora nos toca ganar sí o sí”, reflexionó el ’10’ de Chivas.

Convocados de Chivas vs. Cruz Azul

Con el objetivo de tener unida a toda la plantilla en una instancia tan importante, Gabriel Milito decidió que todos los futbolistas realicen el viaje a la CDMX para concentrar con el equipo. Por ende, reaparecen nombres como Cade Cowell y Alan Pulido, además de otros relegados como Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Luis Olivas y Samir Inda.

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Eduardo García

•⁠ ⁠Alan Mozo

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Leonardo Sepúlveda

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Javier Hernández

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Alan Pulido

•⁠ ⁠Teun Wilke