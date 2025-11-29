Aunque el Apertura 2025 de la Liga MX todavía no concluye, las Chivas de Guadalajara ya cocinan su primer fichaje para el próximo mercado. Mientras se habla de intereses por jugadores como Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda o Eduardo Águila, el Rebaño cocina un intercambio con Necaxa: Ángel Chávez por Raúl Martínez.

En el mediodía de este sábado, el periodista César Merlo dio a conocer que Ángel Chávez por Raúl Martínez, el intercambio que preparan el Rebaño y los Rayos para el próximo torneo. “Chivas y Necaxa están a punto de cerrar un intercambio que llevará a Ángel Chávez al Guadalajara 2026, mientras que Raúl Martínez pasará a Aguascalientes. Sólo restan detalles mínimos para que el movimiento se haga oficial”, explicó Merlo en el portal AM Deportivo.

Ángel Chávez está cedido en Irapuato desde Necaxa (Imago7)

Ángel Chávez es un defensor central de 20 años, nacido en Ciudad Victoria, con pasado en la Selección Mexicana Sub-20 y que actualmente se encuentra a préstamo en Irapuato, equipo de la Liga de Expansión MX. En este torneo participó de los 14 partidos de la fase regular y otros dos de Liguilla. En febrero de este año, antes de salir cedido, alcanzó a debutar en Liga MX jugando sólo cinco minutos en una derrota 1-0 ante Monterrey.

Por su parte, Raúl Martínez alcanzó a jugar 18 partidos con el Guadalajara, pero nunca logró convencer. Entre lesiones y bajos rendimientos, hace tiempo que ya no entra en planes del primer equipo y regresó al Tapatío, donde este torneo jugó ocho partidos en la Liga de Expansión MX. En su momento, durante el ciclo de Veljko Paunovic, supo ser uno de los involucrados en la indisciplina de Toluca junto a Alexis Vega y Cristian Calderón.

Los detalles del acuerdo entre Chivas y Necaxa

En cuanto a las condiciones del acuerdo, Merlo agregó que “la operación será definitiva, y ambos clubes conservarán el 50% de los derechos federativos de los futbolistas involucrados”, por lo que Chivas se quedará con la ficha de Ángel Chávez y el Necaxa hará lo propio con Raúl Martínez, canterano del Guadalajara.