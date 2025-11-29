La primera temporada de Mateo Chávez en el futbol europeo sigue siendo lo que muchos esperaban: apariciones esporádicas para intentar adaptarse a nuevas competiciones, compañeros y rivales. Sin embargo, lo que más llama la atención es que en la última semana, el Tiloncito está jugando en una posición inédita para él.

Mateo comenzó de buena manera su participación con el AZ Alkmaar, sumando minutos y hasta un gol en su debut, en un amistoso. No obstante, cuando empezaron las competiciones oficiales, el entrenador Maarten Martens comenzó a optar por jugadores de mayor experiencia y relegó al Tiloncito a un rol de suplente.

(Captura Sofascore)

El cuadro neerlandés, de todas formas, no cuenta con una plantilla tan extensa como para afrontar la doble competencia, por lo que Mateo está teniendo participaciones esporádicas. Lo más curioso es que el Tiloncito ha sido utilizado como lateral por la derecha, algo extraño si se recuerda que su perfil es el izquierdo, donde hizo toda su carrera.

La primera participación de Mateo como lateral por la derecha fue en la visita al Crystal Palace, por la Conference League, donde jugó allí para los minutos finales del encuentro. Esta situación volvió a repetirse el pasado jueves para lo que fue otro duelo por la competición internacional, frente al Shelbourne, donde ingresó por Elijah Dijkstra para jugar los últimos 25′ en lo que fue victoria por 2-0.

¿Cómo le va al AZ Alkmaar de Mateo Chávez?

En lo que respecta a la Eredivisie, el AZ Alkmaar está firmando una buena campaña, pues ocupa el 3° lugar por detrás de PSV y Feyenoord. Mateo Chávez disputó siete encuentros, mientras que en la UEFA Conference League ocupan el 20° y estarían accediendo a la próxima instancia. En dicho certamen el Tiloncito participó de cinco juegos.