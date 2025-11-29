Chivas y Cruz Azul empataron sin goles en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, por lo que el Guadalajara está obligado a ganar en la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, ya que el empate favorece a la Máquina por su posición en la tabla. Sin embargo, hay un dato clave que podría beneficiar a los dirigidos por Gabriel Milito.

Aunque Nicolás Larcamón ya tiene experiencia en Liguillas dentro del futbol mexicano, esta instancia ha sido históricamente su mayor talón de Aquiles. Con el empate de este jueves en el Estadio Akron, el técnico argentino llegó a 10 partidos consecutivos sin ganar en Liguilla, una racha negativa que Chivas deberá aprovechar para avanzar.

Además, el balance de Larcamón en estas 10 actuaciones es muy parejo: cinco empates y cinco derrotas, incluyendo descalabros dolorosos como el histórico 11-2 global que sufrió ante el América hace tres años. Por ello, Milito y su equipo deberán apelar a esta evidente debilidad del estratega celeste para intentar eliminar al Cruz Azul.

El principal factor que Cruz Azul tiene a su favor es la localía. Desde que se mudaron al Estadio Olímpico Universitario, no han perdido ni un solo partido, acumulando 25 duelos invictos. Aun así, Chivas ya demostró en ambos enfrentamientos de este torneo que puede dominar a la Máquina, por lo que si logra concretar sus oportunidades, romper esa racha no es imposible.

Chivas y Cruz Azul juegan el domingo y ya sabrán quién será su rival en caso de calificar

Chivas visitará a Cruz Azul este domingo 30 de noviembre a las 7:00 pm en Ciudad Universitaria, en el duelo que cerrará los Cuartos de Final del Apertura 2025. El Rebaño llegará al encuentro sabiendo ya quién sería su rival en caso de avanzar, aunque todo apunta a que sería el ganador de la serie entre Rayados y América.