Chivas y Cruz Azul se enfrentaron la noche de este jueves en la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX, un partido en el que el Rebaño Sagrado generó oportunidades claras para anotar al menos dos goles y viajar con ventaja a Ciudad Universitaria. Sin embargo, la falta de contundencia volvió a aparecer y el 0-0 final complicó sus aspiraciones de llegar a semifinales.

El resultado dejó una sensación conocida, similar a lo ocurrido en el duelo de fase regular entre ambos equipos en la Jornada 7. Aquella vez, Chivas también dominó ampliamente pero no logró reflejarlo en el marcador, por lo que parece que el equipo rojiblanco no aprendió de los errores cometidos en ese encuentro.

En aquel partido de fase regular, Guadalajara tuvo contra las cuerdas a los Celestes: generó más peligro, controló la posesión y estuvo cerca de marcar un par de goles más. Aun así, el Cruz Azul fue más eficaz y terminó llevándose el triunfo por 2-1, dejando claro que, en el futbol, dominar no siempre es suficiente.

La historia se repitió este jueves. En el primer tiempo, Chivas estuvo muy cerca de abrir el marcador con dos oportunidades clarísimas, una de Bryan González y otra de Armando González. Y aunque en la segunda mitad la Máquina ajustó mejor, Miguel Gómez tuvo una ocasión inmejorable que también terminó desperdiciada, reforzando el déjà vu del encuentro anterior.

Chivas debe ganarle a Cruz Azul en el Estadio donde está invicto

El panorama para el domingo es claro: Chivas debe ganar en el Estadio Universitario si quiere avanzar a semifinales, ya que el empate favorece a Cruz Azul. A esto se suma que la Máquina mantiene un invicto absoluto en C.U. desde que adoptó el estadio como casa. Si el Rebaño logra romper esa racha, será una auténtica hazaña que podría potenciar al equipo en su camino por buscar el título.