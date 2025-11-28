Si bien en la ida entre Chivas y Cruz Azul no hubo una polémica arbitral destacada, en otros encuentros de la Liguilla sí aparecieron errores que obligaron a la Liga MX a cuidar sus designaciones para los partidos de vuelta: en el Monterrey vs América hubo errores que habrían llevado a “congelar” a dos árbitros, por lo que ahora las elecciones buscan evitar más problemas durante la Fiesta Grande.

El silbante elegido para la vuelta entre Cruz Azul y Chivas será Daniel Quintero, un juez que ya pitó al Rebaño en el torneo regular y que lamentablemente aparece en la memoria rojiblanca por un error: le “regaló” un penal a los Pumas en aquel partido, una decisión que incluso fue revisada por el VAR y que por fortuna no prosperó para los felinos, pues habría cambiado el resultado del partido.

Fuera de esa jugada puntual, Daniel Quintero tiene una trayectoria sin grandes polémicas en la Liga MX, por lo que en el entorno esperan que no haya inconvenientes en la vuelta en la Ciudad de México. Además, en general ni Chivas ni Cruz Azul suelen verse envueltos en escándalos arbitrales graves, lo que ayuda a bajar la tensión.

En los otros cruces de Cuartos de Final la Liga también definió a sus centrales: César Palazuelos pitará el América vs. Monterrey, Katia Itzel García irá al Toluca vs. Juárez y Marco Antonio Ortiz será el encargado de Tigres vs. Tijuana. Si el Guadalajara avanza, es probable que alguno de ellos figure entre los designados para las fases siguientes.

Chivas fue el equipo más perjudicado por el VAR, Cruz Azul el más beneficiado

Hay un dato que no se puede obviar: Chivas fue el equipo más perjudicado por el VAR en el Apertura 2025, con 12 decisiones revertidas en su contra, mientras que Cruz Azul fue el más beneficiado, con 11 reversas a su favor. Los árbitros y el VAR tendrán ese registro en mente y deberán revisar con máximo cuidado cualquier jugada dudosa en el partido del domingo.