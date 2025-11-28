Chivas y Cruz Azul se juegan la vida y el trabajo de todo el torneo en los próximos 90 minutos en donde por fin definirán al último club que avanzará a Semifinales del Apertura 2025 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Rojiblancos y celestes protagonizaron el duelo más parejo de toda la serie de Cuartos de Final, por lo que igualaron fuerzas en el primer episodio a cero goles, por lo que todo se definirá en el duelo de Vuelta en la Ciudad de México.

Hay que recordar que en caso de empate global, el criterio de desempate le favorece a La Máquina debido a que terminó en mejor posición en la tabla general, por lo que es necesario que el Guadalajara gane, por cualquier marcador, el compromiso del próximo fin de semana.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Cruz Azul por la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

La serie entre el Guadalajara y Cruz Azul llegará a su fin el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo partido entre rojiblancos y celestes contará con diversas alternativas para todos los aficionados, ya que será difundido por televisión abierta por el Canal de las Estrellas, además de TUDN por televisión restringida. Por si fuera poco, también podrá ser visto en YouTube por la señal de Layvtime.