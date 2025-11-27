Chivas recibe a Cruz Azul por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla por el Apertura 2025 de la Liga MX. El Guadalajara necesita quedarse con la victoria porque un empate deja inclinada la balanza para la Máquina ya que cuenta con la ventaja deportiva de haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones.
Chivas vs. Cruz Azul: EN VIVO y EN DIRECTO la ida por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025
Gabriel Milito tiene otra verdadera prueba con Chivas cuando enfrente a Cruz Azul por la Liguilla de la Liga MX. Sigue todo lo que sucede en el Estadio Akron por Rebaño Pasión.
Los 2 borrados de Milito para Chivas vs. Cruz Azul
Gabriel Milito dio a conocer los convocados para enfrentar a Cruz Azul. A su vez, confirmó, implícitamente, que Cade Cowell y Alan Pulido están borrados del equipo ya que no fueron llamados a concentrar con el resto del equipo.
Árbitro de Chivas vs. Cruz Azul
Arbitro: Guillermo Pacheco Lario
Asistentes: Jonathan Maximiliano Gómez y Jaime Daniel González Ramírez
Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
Posible alineación de Chivas
El Guadalajara de Gabriel Milito no cambiaría mucho su alineación comparada a la que utilizó contra Rayados de Monterrey. De esta manera formaría con: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González, Omar Govea, Rubén González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.
Convocados de Chivas
- Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley.
- Defensas: Alan Mozo, Miguel Gómez, Richard Ledezma, Bryan González, Gilberto Sepúlveda, Daniel Aguierre y José Castillo.
- Mediocampistas: Omar Govea, Rubén González, Luis Romo, Érick Gutiérrez, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Yael Padilla, Hugo Camberos e Isaác Brizuela.
- Atacantes: Armando González, Teun Wilke y Javier Hernández.
¡BIENVENIDOS A CHIVAS VS. CRUZ AZUL!
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. Chivas enfrenta a Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla. ¡Muchas gracias por acompañarnos!
