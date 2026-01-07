El nombre de Fernando Hierro sigue generando polémica en el entorno de Chivas. Aunque su salida se dio aparentemente en buenos términos con la directiva, para un sector de la afición quedó la sensación de que dejó botado el proyecto, pues apenas tenía un año en el cargo y aún le restaban dos más de contrato cuando recibió la oferta del Al-Nassr, una propuesta que, según él mismo reconoció, no podía rechazar.

Fernando Hierro se fue de forma inesperada de Chivas.

A pesar de haberse desvinculado del Rebaño Sagrado hace año y medio, Fernando Hierro volverá a Guadalajara en las próximas semanas, ya que formará parte del equipo de leyendas del Real Madrid que enfrentará al Barcelona el 3 de marzo en el Estadio Akron. El exdirector deportivo rojiblanco se mostró especialmente emotivo al hablar de su regreso, destacando los recuerdos que guarda tanto de la ciudad como del estadio del Guadalajara.

Sin ocultar su emoción, Hierro confesó que volver al Estadio Akron será una experiencia fantástica y maravillosa, recordando incluso que su hijo nació en Guadalajara y es tapatío. Señaló que, tras un año y medio, regresará para reencontrarse con amigos y con una ciudad que lo trató con gran cariño. También recordó que, cuando se marchó de Chivas, afirmó que una parte de su vida se quedaba en Guadalajara, dejando claro el vínculo emocional que mantiene con el entorno rojiblanco.

“Para mí es algo fantástico (volver al Estadio Akron), una experiencia maravillosa. No tengo que olvidar que mi hijo nació en Guadalajara, es tapatío. Después de un año y medio voy a volver a ver a mis amigos, a una ciudad y a Jalisco que me trataron muy bien, me dieron mucho cariño.”

Durante la misma conferencia, Hierro también elogió al Estadio Akron, el cual será sede del Mundial 2026. Habló de él como uno de los estadios más bonitos del mundo, destacando su experiencia personal durante el tiempo que vivió en México y calificándolo como un inmueble único e inigualable, lo que refuerza el prestigio internacional que ha ido ganando el recinto del Rebaño.

“Un estadio de los más bonitos del mundo. Lo digo como experiencia de un año y medio. Es algo único, inigualable.”

Habrá que ver cómo recibe la afición de Chivas a Fernando Hierro tras su polémica salida

Sin embargo, no todo es nostalgia y reconocimiento. Una parte de la afición rojiblanca continúa molesta por la forma en que se dio su salida: primero se marchó Veljko Paunović entre rumores de ofertas desde España, y poco después el propio Hierro decidió irse al futbol árabe, dejando inconcluso el proyecto que había encabezado. Por ello, resta ver cuál será la reacción del público cuando vuelva a pisar el Estadio Akron y si algún miembro de la directiva de Chivas se acercará a saludarlo en su retorno.