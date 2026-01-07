El 2026 será uno de los años más trascendentes en la historia del Estadio Akron, pues será una de las sedes de la Copa del Mundo, con la vitrina perfecta para mostrar su capacidad y modernidad ante los ojos del planeta. Más allá de los partidos mundialistas, el recinto del Rebaño Sagrado seguirá recibiendo eventos de alto perfil y ahora se ha hecho oficial otro duelo de auténtico futbol champagne que engalanará la cancha rojiblanca.

Este miércoles se confirmó que se disputará un encuentro entre leyendas del Real Madrid y del Barcelona en la casa de Chivas, programado para el próximo 3 de marzo de 2026. Los organizadores lo han definido como “un partido único, histórico e irrepetible”, dadas las figuras confirmadas y el atractivo natural que representa volver a vivir un Clásico español, aunque sea en su versión de estrellas retiradas.

Hasta el momento se ha anunciado la participación de Carles Puyol, Rafa Márquez y Xavi Hernández por parte del Barcelona, mientras que del lado merengue estarán presentes Iker Casillas y Fernando Hierro, este último con un vínculo muy reciente con el Guadalajara tras haber sido Director Deportivo del club. La expectativa crece ante la posibilidad de que se sumen más nombres de talla mundial en las próximas semanas.

Chivas tendrá que dejar el Estadio Akron durante la Liguilla por el Mundial 2026

El Estadio Akron luce prácticamente listo para albergar la Copa del Mundo 2026; sin embargo, semanas antes del inicio del torneo, el inmueble deberá ser entregado a la organización, por lo que Chivas tendrá que desocuparlo. En caso de que el Rebaño Sagrado avance a Liguilla, volvería al Estadio Jalisco, aprovechando el hecho de contar con dos sedes mientras todo queda en óptimas condiciones para el evento más importante del futbol mundial.