El Club Deportivo Guadalajaraya trabaja a tope para recibir al América en el Estadio Akron, en una edición más del Clásico Nacional, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

Nuestras Chivas buscarán prolongar su paso perfecto en la campaña, de manera que los pupilos de Gabriel Milito deberán explotar al máximo las virtudes que han mostrado en este inicio para conseguir el sexto triunfo consecutivo.

Cabe mencionar que bajo el mando del estratega argentino, el Rebaño Sagrado ha hecho del Estadio Akron un bastión, con un saldo reciente de siete victorias y un empate, de modo que tienen como objetivo mantener esa inercia positiva.

Así se preparará Chivas para medirse al América

Lunes 9 de febrero

Entrenamiento en Verde Valle

4:00 PM

Martes 10 de febrero

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Miércoles 11 de febrero

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Jueves 12 de febrero

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Viernes 13 de febrero

Entrenamiento en Verde Valle

4:00 PM

Cabe mencionar que dicho compromiso se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.